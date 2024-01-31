"الإصلاح والنهضة": اجتماع باريس يؤكد دور مصر المحورى فى القضية الفلسطينية

أكد هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن مشاركة مصر في اجتماع باريس الذي ضم مسئولين من مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل يعد مؤشرًا واضحًا عن حجم الدور المصري المحوري في القضية الفلسطينية، وبأن أي حلول للقضية الفلسطينية لا بد أن تمر عبر "القاهرة".

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن المطالب التي خرجت عن اجتماع باريس في مجملها تحقق جانبًا كبيرًا من الرؤية المصرية التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية الأحداث في غزة، وهو ما يؤكد بُعد النظر المصري وحكمة القيادة السياسية خاصة أن الطرف الإسرائيلي بدأ بالرضوخ أمام المطالبات العادلة للشعب الفلسطيني التي تزعمت مصر الدفاع عنها وحشد الرأي العام لتبنيها منذ اليوم الأول.

وأشار عبدالعزيز إلى أنه بجانب صمود الشعب الفلسطيني ورفضه الانصياع حتى في ظل آلة القتل الممنهجة لقوات الاحتلال، فإن السردية التي حرصت الدولة المصرية على صياغتها والدعوة إليها في كافة المحافل الإقليمية والدولية كان لها أكبر الأثر في تغيير مواقف ليس الشعوب الغربية فحسب وإنما بعض الحكومات أيضًا.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن ما يحدث في غزة ليس معركة مؤقتة وإنما هي حرب طويلة أرادت إسرائيل منها جر المنطقة وفي مقدمتها مصر إلى صراع لن يستفيد منه سوى حكومة نتنياهو التي تحاول الإفلات من تهم الفساد التي تنتظرها إلا أن حكمة وحزم القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي أفشلت ذلك المخطط.