الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ندوة حول حماية المرأة من الابتزاز الإلكتروني بمعرض الكتاب.. غدًا

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة

يعقد  المجلس القومى للمرأة، غدًا الخميس، ندوة حول “حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني”، وذلك في قاعة بلازا  1 بالدور الثاني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتي انطلقت تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وتأتى الندوة بحضور المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة، والأستاذة ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة، ويدير الندوة منى سالم المديرة بالإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس القومى للمرأة.

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وفي ذات السياق،  يواصل جناح المجلس القومي للمرأة رقم b54 فى صالة ٣ استقبال زوار المعرض، بعدما شهد خلال الأيام الماضية منذ انطلاق المعرض إقبال شديد من السيدات والفتيات وسط تفاعل كبير مع ما يقدم من خلال الجناح.


ويقوم مسؤولو جناح المجلس بتعريف الزوار بمحتوى المطبوعات المعروضه بالجناح، فيما أشاد الزوار بورشة التعليم اليدوية من خلال المائدة المستديرة التى كانت تضم الفتيات، علاوة على اعجباهم بمنتجات المشروع القومى للمرأة المصرية التى أثارت اهتمام رواد المعرض.

ويضم جناح المجلس مجموعة من إصداراته ومطبوعاته الخاصة بقضايا المرأة في كافة المجالات والتي أصدرها على مدار الأعوام الماضية، إلى جانب عرض نبذه تعريفية للمهتمين بقضايا المرأة حول جهود مصر والمجلس في مجال تمكين وحماية المرأة، بجانب تخصيص جزء من جناح المجلس لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لها وبالخط المختصر 15115 الذي يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات.


كما يضم جناح المجلس عرض للمنتجات الحرفية اليدوية التي انتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية والذي  تنفذ في قرى مبادرة "حياة كريمة "، الى جانب منتجات السيدات في البرامج والمشروعات الأخرى، علاوة على تنظيم ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من  السيدات والفتيات من رواد المعرض على حرف مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفازية والرسم على الخزف وصناعة الصابون وصناعة الإكسسوار.


ويضم جناح المجلس ركنًا خاصًا بمبادرة نورة التي أطلقها المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية.

المجلس القومي للمرأة الابتزاز الالكتروني بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فبراير حدة مناهضة العنف ضد المرأة

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