ثمار الجهود المصرية.. بريطانيا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

بدأت الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد والعادل، تؤتي ثمارها، بإعلان المملكة المتحدة دراسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في تصريح اليوم الثلاثاء، لهيئة الإذاعة البريطانية، إن بلاده تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف كاميرون: سننظر مع حلفائنا في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة. مضيفًا: ندرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى يتقدم حل الدولتين بلا رجعة.

وأشار وزير الخارجية البريطاني، إلى أنه يجب منح الفلسطينيين أفقًا سياسيًا لتشجيع السلام في الشرق الأوسط.

ويتناغم الطرح البريطاني مع الدعوات المصرية التي انطلقت منذ بدء الأزمة، والمؤكدة أن الأفق السياسي الواضح المستند إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.

وفي أكتوبر الماضي، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة القاهرة للسلام، إنه دعا الزعماء للحضور من أجل الاتفاق على خارطة طريق لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وإحياء مسار السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف السيسي يومها، أن أهداف خارطة الطريق تشمل توصيل المساعدات إلى غزة والاتفاق على وقف إطلاق النار، ويلي ذلك مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين.

وشدد السيسي خلال اللقاءات التي جمعته بقادة العالم، على أن حل الدولتين هو أقصر الطرق إلى تحقيق السلام في المنطقة، وهي مبادئ مصرية أكدها خلال استقباله المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتواصل مصر الجهود لحل الأزمة عبر الاتصالات الدبلوماسية المكثفة، والانخراط النشط في المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار خلال الهدن السابقة، وكذلك السعي لتثبيت هدنة جديدة من خلال المشاركة في اجتماع باريس للوصول إلى صيغة لوقف العمليات العسكرية.

وترحب مصر بأي دعوات دولية ترى أنها إيجابية وبناءة على طريق الوصول إلى حل نهائي للقضية، بعد أن ظلت تدعم الحق الفلسطيني وتتصدى لتصفية القضية الفلسطينية وبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، طوال العقود الماضية.

وفي وقت سابق، وصف جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي رفض فيها احتمال قيام دولة فلسطينية بأنها مخيبة للآمال، مؤكدًا التزام المملكة المتحدة تجاه حل الدولتين.

وأثار نتنياهو جدلًا خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب عندما بدا وكأنه يرفض فكرة إنشاء دولة فلسطينية.

كما قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي ناقش مع شركائه العرب التحول بشكل جدي إلى مسار حل الدولتين.

وأكد بوريل، في تصريحات له، أنه يوجد تنسيق عربي أوروبي مهم بشأن حل الدولتين.