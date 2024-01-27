السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مشيرة خطاب: إسرائيل تواجه مأزقا كبيرا بعد قرار محكمة العدل الدولية

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تواجه مأزقا كبيرا هي وحلفاؤها في مواجهة الشعب الفلسطيني، بعد أن قبلت محكمة العدل الدولية عريضة الاتهام التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضدها.

وقالت خطاب، في حديثها لبرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إن إسرائيل تحظى بدعم أمريكي قوي، وتعتبر نفسها " الطفل المدلل " للولايات المتحدة، ولكن ذلك لن ينفعها بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية حكما يدينها بارتكاب "جريمة شنعاء" ضد الفلسطينيين.

وأشارت خطاب، إلى أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قضائية في العالم، وأن قراراتها ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأنه لا يمكن لإسرائيل أن تتجاهلها أو تتحايل عليها.

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