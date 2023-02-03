الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

السفيرة مشيرة خطاب تشيد بدور اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

التقى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس وفد اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة، وبحضور أعضاء المجلس. 

يأتي اللقاء في إطار تعقيب الحكومة على التقرير السنوي الخامس عشر للمجلس، وإطلاق الأمانة الفنية للجنة العليا التقرير الخاص بتنفيذ الاستراتيجية خلال عامها الأول.

وفي بداية اللقاء شددت رئيسة المجلس على الدور المهم الذي قامت به اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تقريرها بمناسبة مرور عام على إصدارها، مؤكدة الجهد الكبير والمهنية التي ترسخ وجود إرادة حقيقية من الدولة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية بشكل معلن وبشفافية مطلقة.

وأشارت خطاب إلي أن الدولة اتبعت نهجًا واضحًا ومستقيمًا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز جهود دعم آليات الديمقراطية في مصر، وفتح مساحات المشاركة السياسية وحرية التعبير، ودعم قدرات منظمات حقوق الإنسان في تأصيل الحقوق والحريات.

وأوضحت السفيرة أن المجلس سوف يُصدر تقريره السنوي السادس عشر خلال الأيام القادمة، مؤكدة أن التقرير يتسم بالموضوعية والمهنية ويعبر بصدق عن رؤية المجلس المستندة إلي الدستور والمعايير الدولية لحالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكد السفير خالد البقلي أن اللجنة تعمل في منظومة واحدة لصالح الدولة وخدمة حقوق الإنسان ، وأن القيادة السياسية تولي اهتمام وتفضيل لملف حقوق الإنسان والحريات العامة، وأن مبادرات رئيس الجمهورية تخطو نحو التغيير المجتمعي وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات، وقد استعرضت اللجنة خطة عملها ودورها في تفاعل الحكومة مع التقارير السنوية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك منهجية إعداد تعقيب الحكومة على تقارير المجلس.

إستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الأمانـة الفنيـة للجنـة العليـا التقرير السنوى الحريات العامة السفير خالد البقلي اللجنة الدائمة لحقوق الانسان

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