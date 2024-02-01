"صاحب العالم".. فى ضيافة معرض القاهرة للكتاب اليوم

ضمن البرنامج الثقافي للمعرض

صاحب العالم، أحدث إبداعات الكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح، والتي يشارك من خلالها في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن البرنامج الثقافي للمعرض اليوم الخميس.

أحمد صبري أبو الفتوح يناقش صاحب العالم

فضمن محور البرنامج الثقافي، يحل الكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح، في ضيافة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في أمسية لمناقشة روايته الأحدث “صاحب العالم”، في السادسة من مساء الخميس الأول من فبراير 2024. في رحاب صالة بلازا 1 قاعة فكر وإبداع.

هذا ويتناول رواية بالنقد والنقاش والتحليل كلا من: الكاتب مهندس أحمد بهاء الدين شعبان، والناقد دكتور محمد محيي الدين.

في روايته صاحب العالم، يتناول الروائي صبري أبو الفتوح عالم الطبقة الوسطي والتغيرات التي طرأت عليها، وخاصة تأثير السوشيال ميديا وكيف اقتحمت خصوصية البشر وانتهكتها، من خلال موظف مصري تقليدي، أصبح محاصرا في عالم لم يعد ينعم فيه أحد بأي خصوصية، ليضع ــ صبري أبو الفتوح ــ يده علي أزمة الإنسان المعاصر.

إطلالة على مسيرة صاحب العالم

والكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح، صاحب رواية “صاحب العالم”، درس الحقوق في جامعة القاهرة وتألق في عالم القضاء، حيث عمل بالسلك القضائي حتي أصبح رئيسا للنيابة العامة، ثم استقال وعمل بالمحاماة. تعد خماسيته الأشهر “ملحمة السراسوة” والصادرة عن دار العين للنشر، من أبرز أعماله السردية، والتي نال عن الجزء منها علي جائزة ساويرس للرواية فئة كبار الكتاب عام 2010.

بالإضافة إلي روايته “صاحب العالم”، صدر له 12 عمل روائي منها: أجندة سيد الأهل، بِرِسْكال، حكايات من جنازة بوتشي، طائر الشوك، جمهورية الأرضيين، تاريخ آخر للحزن، وغيرها. بالإضافة إلي مجموعة قصصية بعنوان “وفاة المعلم حنا” والصادرة عام 2003.

جدير بالذكر، أن فعاليات الدورة الــ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتستضيف مملكة النرويج كضيف شرف، وتم اختيار اسم الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل"، وتستمر فعاليات المعرض حتى 6 فبراير المُقبلّ بمركز مصر للمعارض الدولية.