الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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2.5 مليون زائر لمعرض الكتاب خلال أسبوع.. وأبرز فعاليات اليوم الثامن

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

رصد مراسل قناة "إكسترا نيوز"، محمد عادل، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في ثامن أيامه من دورته الـ55.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن الإقبال ما زال كثيفًا، حيث وصل زوار المعرض خلال الأسبوع الأول إلى ما يقرب من مليوني ونصف المليون زائر.

وأضاف أن اليوم الثامن للمعرض يشهد استمرار توافد الزوار من مختلف الشرائح، سواء أسرا أو صغارا أو شبابا، وجميع الأعمار السنية التي حرصت على المشاركة في فعاليات المعرض، فضلاً عن مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

فعاليات اليوم الثامن من معرض الكتاب

وأشار إلى أن اليوم يشهد العديد من الندوات والفعاليات المختلفة، سواء الفنية أو من خلال البرنامج الثقافي، وأيضًا جناح الطفل، مضيفًا: "هناك ندوة اليوم بعنوان (مؤسسات النشر ودورها في تعميق الوعي لدى الشباب)، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإضافة إلى ندوة بعنوان (القاهرة شوارع وحكايات)، وندوة بعنوان (الثقافة في عصر التكنولوجيا)".

وتابع أن هناك العديد من الأنشطة المختلفة في جناح الطفل على مدار اليوم، حيث ينقسم جناح الطفل إلى 3 أركان، منها ركن متعلق بالفنون القولية ويشهد ندوات وقصصا للأطفال، وورشا تفاعلية وفنية ما بين ألعاب ورسم وتلوين وأنشطة أخرى.

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