تعرف على موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 ونهاية الترم الثاني

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2024 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية.

ويبحث أولياء الأمور والطلاب عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومن خلال “جوجل” عن موعد انتهاء اجازة نصف العام 2024، وبداية الفصل الدراسي الثاني، إذ انطلقت إجازة نصف العام 2024 وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 المعتمدة.

تزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد انتهاء اجازة نصف العام ، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية وإليكم موعد انتهاء اجازة نصف العام 2024 ونهاية الترم الثاني، وفقًا لخريطة الزمنية التى قامت بإعلانها وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024

وبحسب الخريطة الزمنية التى قامت بإعلانها وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، فإن إجازة منتصف العام الدراسي لطلبة المدارس والتي بدأت من يوم السبت الماضي الموافق 27 من يناير 2024 والتي ستستمر إلى 8 فبراير المقبل.

نهاية الترم الثاني 2024

أشارت الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023- 2024، إلى أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا والمتبقي بها يأتي على النحو التالي:

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024، وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 في الجامعات، وذلك يكون اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وسوف تستمر الدراسة لمدة حوالي 16 أسبوعًا، وسوف تنتهى الخميس الموافق 30 من مايو 2024؛ لكي تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني في شهر يونيو لعام 2024، طبقا لطبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية.