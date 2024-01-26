موعد انتهاء إجازة منتصف العام 2024 وامتحانات الثانوية العامة

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء الترم الأول، ويكثر التساؤل عن موعد انتهاء اجازة نصف العام 2024 عبر محرك البحث “جوجل”، حيث حددت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني ميعاد دخول المدارس الترم الثاني في العام الدراسي 2023-2024، وذلك في يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وذلك بالنسبة للمدارس التي يبدأ بها الأسبوع الدراسي في يوم السبت.

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 وامتحانات الثانوية العامة

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير، موعد انتهاء اجازة نصف العام 2024 وميعاد امتحانات الثانوية العامة، ومتى يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024.

أما المدارس التي تكون إجازتها الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، فإن أول أيام الدراسة في الترم الثاني للعام الدراسي “2023-2024” يكون يوم الأحد الموافق 11 فبراير المقبل.

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024

وبحسب الخريطة الزمنية التى قامت بإعلانها وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، فإن إجازة منتصف العام الدراسي لطلبة المدارس سوف تبدأ من غدٍ السبت الموافق 27 من يناير 2024 وتستمر إلى 8 فبراير المقبل.

متى تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024؟

وسوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 في الجامعات، وذلك يكون اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 وسوف تستمر الدراسة لمدة حوالي 16 أسبوعًا، وسوف تنتهى الخميس الموافق 30 من مايو 2024؛ لكي تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني في شهر يونيو لعام 2024، طبقا لطبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية.

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متى يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024؟

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 للمدارس لكافة المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والمدارس الخاصة والخاصة لغات، في يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 إلى يوم الخميس 6 يونيو 2024.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في يوم السبت الموافق الأول من يونيو 2024، بينما ستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.