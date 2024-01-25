الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هل اليوم الخميس 25 يناير 2024 إجازة للعاملين بالقطاع الخاص؟

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسمية بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، وإعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

إجازة رسمية 

وأعلنت وزارة العمل عن تطبيق الإجازة وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن " يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة".

العمل أيام العطلات 

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل..موضحا أن هناك توجيهات لمديريات العمل بالمحافظات بمتابعة كافة المنشآت ومواقع العمل، لتنفيذ هذا القرار..

وبهذه المناسبة يتقدم وزير العمل حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيدها على مصرنا الحبيبة بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى يرسى قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة 25 يناير، كما أعرب  عن أخلص التهاني وصدق التمنيات لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود، مؤكدا أنها ذكرى ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وزير العمل حسن شحاتة اجازة رسمية ثورة 25 يناير عيد الشرطة

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