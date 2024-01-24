الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هل البنوك إجازة غدا؟.. تعرف على إجازة القطاع المصرفي

البنوك
البنوك

هل البنوك إجازة غدًا؟ سؤال يتردد من المتعاملين مع البنوك خاصة مع إعلان مجلس الوزراء غدًا الخميس إجازة رسمية في الدولة مع احتفالات عيد الشرطة وثورة يناير الموافقين يوم ٢٥ يناير .

إذ يرغب آلاف المصريين في معرفة مواعيد عمل البنوك، وهل البنوك إجازة غدا لقضاء مصالحهم لا سيما أن 25 يناير يأتي بالتزامن مع صرف رواتب المواظفين لشهر يناير في الدولة والقطاع العام والقطاع الخاص ويتحسب المواطنون موعد عمل البنوك لمعاملاتهم المالية والمصرفية.

هل البنوك إجازة غدا ؟  

وقد أجاب بيان صادر اليوم الأحد 21 يناير 2024 عن سؤال هل البنوك إجازة غدا؟ أعلن فيه البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة بمصر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وفي إطار حرص الدستور على تقديم الخدمات للقراء يوميًا، إليكم مواعيد إجازات البنوك بمناسبة عيد الشرطة والإجازات المتبقية في عام 2024.

موعد إجازة البنوك بمناسبة إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2024 

 البنوك إجازة غدا وتم تعطيل العمل في جميع البنوك في مصر يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، ويتم استئناف العمل صباح يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير 2024.

25 يناير.. موعد إجازة عيد الشرطة 2024 والإجازات الرسمية لنهاية العام

هل الخميس 25 يناير إجازة رسمية؟.. وما هى الإجازات الرسمية فى 2024؟

مواعيد وعدد أيام إجازة البنوك 

- تكون إجازة البنوك يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، وتمتد إجازة البنوك إلى يوم الجمعة 26 يناير 2024، كما تشمل إجازة البنوك يوم السبت 27 يناير 2024.

ومن المقرر أن تستأنف البنوك العمل صباح يوم الأحد 2024.

 إجازة 25 يناير 2024 للعاملين في الدولة 

في عام 2024، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن إجازة رسمية مدفوعة الأجر في 25 يناير وعيد الشرطة. ستشمل الإجازة العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

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الإجازة 3 أيام.. هل الخميس 25 يناير إجازة رسمية؟

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موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024 وبداية الترم الثاني

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024 

وفيما يلي قائمة بالإجازات الرسمية في عام 2024:

- شهر إبريل: عيد الفطر المبارك (10-12 إبريل)، وعيد تحرير سيناء (25 إبريل).

- شهر مايو: عيد العمال (1 مايو)، وعيد شم النسيم (6 مايو)، ووقفة عيد الأضحى (16 يونيو).

- شهر يونيو: عيد الأضحى المبارك (17-20 يونيو)، وثورة 30 يونيو (30 يونيو).

- شهر يوليو: رأس السنة الهجرية (8 يوليو)، وعيد ثورة 23 يوليو 1952 (23 يوليو).

- شهر سبتمبر: المولد النبوي الشريف (16 سبتمبر).

- شهر أكتوبر: عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).
إقرأ أيضًا: 25 يناير.. موعد إجازة عيد الشرطة 2024 والإجازات الرسمية لنهاية العام

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