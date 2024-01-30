"الأرصاد" حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء 31 يناير 2024

كشفت الهئية العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا الأربعاء 31 يناير 2024 في محافظات الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

توقعات حالة الطقس غدًا الأربعاء 31 يناير 2024

قالت هيئة الأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، يسود غدًا طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، لافتة إلى تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024

أما عن حالة الطقس اليوم، فهناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (٣-٤) متر.

الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس غدًا الأربعاء 31 يناير 2024

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ -الدقهلية) أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد- شمال سيناء).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (الغربية- الشرقية -المنوفية) قد تمتد خفيفة إلى مناطق من (القاهرة- الجيزة- القليوبية).

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان رسمي، إلى وجود أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية أحيانًا قد تكون مصحوبة بحبات البرد، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تكون خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث 40% تقريبًا» على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد خفيفة بنسبة حدوث «30% تقريبًا» إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.