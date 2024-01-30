الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أبرزهم «الميزان».. أبراج اكثر توافقا مع أصحاب «الدلو»

برج الدلو
برج الدلو

يبحث عشاق الفلك عن أبرز الأبراج التي تتوافق مع أصحاب برج الدلو للدخول معهم في علاقة صداقة أوحب.

يعد الدلو من ضمن الأبراج التي يمكنك الدخول معه في علاقة إذا كانت حب أو صداقة، لأنه يتمتع بكثير من المميزات والصفات التي ينجذب إليها باقي الأبراج.

يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة المعلومات والتفاصيل التي لا تعرفها عن أصحاب برج الدلو

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قبل الدخول معه في علاقة.. 4 صفات إيجابية يحملها رجل برج الدلو

أبرزهم الميزان.. أبراج اكثر توافق مع “الدلو”

هناك 4 أبراج تتوافق مع الدلو ويمكنها الدخول معه في علاقة جادة بسبب توافق الصفاتهى: 

1 - برج الميزان

يتناسب أصحاب برج الميزان مع الدلو، لأن هناك كثير من الصفات تتشابه بين البرجين، ومن المرجح نجاح العلاقة معًا، فمن صفات برج الميزان الصدق وحب الدخول في العلاقات الجادة لبناء أسرة.

أبرزهم الميزان.. أبراج اكثر توافق مع أصحاب برج الدلو

2 - برج الحمل

يعد الحمل من ضمن الأبراج الهادئة التي دائمًا تبعد عن المشاكل وتبحث عن علاقات سويه ومريحة، فهذا البرج يبحث دائمًا على النجاح والتطوير ليكون الأفضل وسط زملائه، فهو برج طموح يعمل على إكتساب المهارات الجديدة لتحقيق أحلامه.

أبرزهم الميزان.. أبراج اكثر توافق مع أصحاب برج الدلو

3 - برج الحوت

يعرف عن الحوت بأنه دائمًا محب للخير لكل من حوله، وعاشق لمساعدة الأخرين لينال حب من حوله، لذلك يدخل في الكثير من العلاقات إذا كانت العلاقة صادقة أو حب، بسبب أخلاقه الواسعة ومساندة الأخرين.

أبرزهم الميزان.. أبراج اكثر توافق مع أصحاب برج الدلو

4 - برج السرطان

يعرف السرطان ضمن الأبراج التي تمتلك قلبًا طيبًا ويعمل دائمًا على مساعدة الغير، لذلك يمكنك خطف قلب رجل أو أنثى الدلو بكل سهولة لأنه من الأشخاص الأكثر تواضعًا وبسيط في التعامل مع الآخرين.

أبرزهم الميزان.. أبراج اكثر توافق مع أصحاب برج الدلو
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