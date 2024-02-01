أخبار فاتتك|تعليق أبوجبل عن فشل صفقة الأهلي وحماس تدرس اتفاق تبادل الأسرى

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أول تعليق من أبوجبل بعد تراجع الأهلى عن ضمه وحقيقة خلافه مع كهربا

تحدث محمد أبوجبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي ومنتخب مصر، عن كواليس تراجع النادي الأهلي عن ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية عقب مباراة الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية.

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حماس: ما زلنا ندرس صفقة تبادل الأسرى مع قادة المقاومة

قال القيادي في حـماس أسامة حمدان، إن المقاومة لديها ملاحظات جوهرية على ورقة مقترح صفقة التبادل، ولا يزالوا يدرسون الورقة مع مختلف قوى المقاومة ليبلورون ردًا موحدًا ونقدمه للوسطاء.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 1 فبراير 2024

تبحث الكثير من ربات المنزل عن أسعار الفراخ البيضاء وأسعار الدواجن في مصر بشكل يومي لمعرفة آخر تطور للأسعار، خاصة في ظل المواسم الدينية التي تقترب والتي منها الأسراء والمعراج وشهر رمضان الكريم.

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مسلسلات رمضان 2024.."الحشاشين" فى الحى البدوى و"ألف ليلة وليلة" فى الإسلامى

يصور عدد كبير من النجوم هذه الفترة أعمالهم الدرامية المختلفة من أجل الظهور في دراما الماراثون الرمضاني المقبل 2024، حيث يصور هؤلاء في لوكيشانات مدينة الإنتاج الإعلامي المختلفة.

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عاجل.. شهداء وجرحى جدد فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

أيدت لجنة برلمانية إسرائيلية اقتراحا بعزل نائب يساري من الكنيست بسبب دعمه لقضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حربها على غزة.

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خلى بالك.. تنبيهات هامة من المرور للقيادة فى الأمطار وتفادى الحوادث

بعد تنبيهات هيئة الأرصاد الجوية عن سوء أحوال الطقس أصدرت الإدارة العامة للمرور عدة إرشادات لسائقي السيارات تتناول القيادة في الطقس السيئ خاصة مع سقوط الأمطار لتفادي الحوادث.

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