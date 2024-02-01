الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلى بالك.. تنبيهات هامة من المرور للقيادة فى الأمطار وتفادى الحوادث

الأمطار
الأمطار

بعد تنبيهات هيئة الأرصاد الجوية عن سوء أحوال الطقس أصدرت الإدارة العامة للمرور عدة إرشادات لسائقي السيارات تتناول القيادة في الطقس السيئ خاصة مع سقوط الأمطار لتفادي الحوادث. 

 

وتباشر غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، متابعة حالة الطرق الصحراوية والرئيسية، مع الطقس السيئ للتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال هطول الأمطار.

 

ودفعت الإدارة العامة للمرور، بواسطة سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش وتواجد الأفراد والضباط على الطرق لمنع وجود أي كثافات وللتدخل في حالات سقوط الأمطار وسوء حالة الطقس. 

 

وأعلنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة للمرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور، خلال الطقس السيئ وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية مع التوقعات بهطول الأمطار على الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة.

 

تنبيهات القيادة في الأمطار 

مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

4- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

5- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

6- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

7- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

8- عند وجود أعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وتهيب أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم وتوخي الحذر أثناء القيادة في مياه الأمطار أو في الطقس السيء.

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"الأرصاد" تكشف موعد استقرار الطقس

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"الأرصاد" تحذر من سقوط الأمطار وحبات البرد خلال الـ48 ساعة المقبلة

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