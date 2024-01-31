"الأرصاد" تحذر من سقوط الأمطار وحبات البرد خلال الـ48 ساعة المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد الآن سقوطًا للأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والقليوبية والجيزة، مؤكدة أن هذه الأمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سقوط الأمطار مستمر خلال الـ48 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أن مدن القناة وشمال سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ستشهد أمطارًا خفيفة.

سقوط أمطار غزيزة على السواحل الشمالية

وتابعت أن أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ستشهد أمطارًا غزيرة ويتساقط عليها حبات البرد كالإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ، لأنها تتأثر بالمنخفض الجوي أكثر.

وأكدت أن درجات الحرارة المسجلة الآن أقل درجات حرارة نسجلها منذ بداية فصل الشتاء.