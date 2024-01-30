أمطار رعدية غزيرة.. "الأرصاد" تحذر: البلاد تتعرض لحالة جوية غير مستقرة (فيديو)

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، قائلًا إن البلاد تتعرض لحالة جوية غير مستقرة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

وأضاف القياتي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أننا نشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية، إضافة إلى نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، مما يزيد من شعورنا بانخفاض الطقس.

درجات الحرارة الصغرى خلال الليل تسجل أقل من 10 درجات مئوية

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الصغرى خلال فترة الليل تسجل أقل من 10 درجات مئوية على أغلب محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن مرتفعات وسط سيناء تسجل صفر درجة مئوية.

سقوط الأمطار مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري

ونوه عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن الطقس بارد خلال فترة النهار، شديد البرودة ليلًا، يصل إلى حد الصقيع على المناطق الصحراوية، مشيرًا إلى أن سقوط الأمطار مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتتفاوت شدتها من متوسطة إلى غزيرة رعدية، حيث تبدأ من الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية وتمتد إلى شمال سيناء ودمياط وبورسعيد، والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس.

وتابع: القاهرة قد تشهد من حين لآخر أمطارًا متوسطة، لكن في مجملها غير مؤثرة تمامًا، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة، واضطراب حركة الملاحة البحرية، حيث تصل ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 3 لـ4 أمتار.