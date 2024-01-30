الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أمطار رعدية غزيرة.. "الأرصاد" تحذر: البلاد تتعرض لحالة جوية غير مستقرة (فيديو)

الأمطار
الأمطار

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، قائلًا إن البلاد تتعرض لحالة جوية غير مستقرة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

وأضاف القياتي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أننا نشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية، إضافة إلى نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، مما يزيد من شعورنا بانخفاض الطقس.

درجات الحرارة الصغرى خلال الليل تسجل أقل من 10 درجات مئوية 

وأوضح عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الصغرى خلال فترة الليل تسجل أقل من 10 درجات مئوية على أغلب محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن مرتفعات وسط سيناء تسجل صفر درجة مئوية.

سقوط الأمطار مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري

ونوه عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن الطقس بارد خلال فترة النهار، شديد البرودة ليلًا، يصل إلى حد الصقيع على المناطق الصحراوية، مشيرًا إلى أن سقوط الأمطار مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتتفاوت شدتها من متوسطة إلى غزيرة رعدية، حيث تبدأ من الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية وتمتد إلى شمال سيناء ودمياط وبورسعيد، والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس.

وتابع: القاهرة قد تشهد من حين لآخر أمطارًا متوسطة، لكن في مجملها غير مؤثرة تمامًا، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة، واضطراب حركة الملاحة البحرية، حيث تصل ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 3 لـ4 أمتار.

الأرصاد البلاد تتعرض لحالة جوية غير مستقرة حالة جوية غير مستقرة الارصاد تحذر أمطار غزيرة رعدية

مواد متعلقة

حامد فارس: مصر منذ اللحظة الأولى تتحرك لخفض التصعيد فى الشرق الأوسط

محمد البهواشى: الصناعات التحويلية عصب القطاع الصناعى (فيديو)

المركز القومى للمسرح يكرّم رشوان توفيق غدًا

"الأرصاد": مصر تسجل أقل درجة حرارة خلال فصل الشتاء بعد غدٍ الخميس

مستشار رئيس جامعة الزقازيق يرصد خدمات مركز دعم الطلاب ذوي الهمم

"إكسترا نيوز" تستعرض تطور صادرات الجلود بمصر (فيديو)

أستاذ تمويل: صناعة الجلود خامس قطاع صناعي في مصر من حيث الأهمية

رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين يتحدث عن تباطؤ خطة عمل توصيل الغاز للمنازل

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

عاجل بالأسماء.. الزمالك يقيد 4 صفقات جديدة فى قائمته الشتوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى