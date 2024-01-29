الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين يتحدث عن تباطؤ خطة عمل توصيل الغاز للمنازل

توصيل الغاز للمنازل
توصيل الغاز للمنازل

تحدث طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، عن تباطؤ خطة عمل توصيل الغاز للمنازل، قائلًا: إن فشل وزير البترول في القسم الذي أدلى به أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على العمل والإنتاج ويقدم الخدمات تلو الأخرى للمواطنين، وتخفيف المعاناة وأسعار النفظ، وتوفير أنابيب الغاز، وتوصيل الغاز إلى المنازل.

وزارة البترول ترتكب مجزرة ضد المواطنين

وأضاف درويش، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، أنه إذا تم عمل متابعة ميدانية للوزارة سنكتشف أننا أمام وزارة فاشلة بكل ما تعنيه الكلمة، وزير مغيب غير موجود في بؤرة العمل بما يتطلب إيضاحه، وتطلب القيام من جهد يدبر الطاقة البترولية الكافية لتوصيل الغاز إلى المنازل بأسعار مناسبة.

ونوه رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، بأن وزارة البترول ترتكب مجزرة ضد المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، هذه كلها ظواهر ينبغي لها تدخل القيادة السياسية والإطاحة بالوزير من موقعه، وتقديم المسئولين لمحاكمات عاجلة بتهمة الإهمال وعدم الوفاء بالعمل لتوفير الطاقة سواء للسيارات أو أنابيب الغاز أو توصيل الغاز للمنازل.

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