مراسل إكسترا نيوز يرصد فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب لليوم الخامس على التوالى

رصد محمد أبوعيطة، مراسل إكسترا نيوز، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب لليوم الخامس على التوالي، قائلًا: إن آخر الإحصائيات التي سجلت في عدد الزوار والتي ترصد هذه النسخة من المعرض في دورته الـ55، فإن الأرقام تشهد تخطي المليون زائر في أقل من أربعة أيام.

حالة الإقبال تستمر بشكل عام من قبل المواطنين

وأضاف أبوعيطة، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن هذه النسخة استثنائية من حيث استعداد الجمهور للتفاعل مع هذه النسخة بأحداثها وفعالياتها، ويبدو أن القارئ المصري على استعداد تام للتواجد، وبالتالي منذ يوم الافتتاح مرورًا باليوم الخامس سجل المعرض أرقامًا قياسيًا ربما لم يسجلها في دوراته السابقة.

وأوضح مراسل إكسترا نيوز، أن حالة الإقبال تستمر بشكل عام من قبل المواطنين من جميع الأعمار، لافتًا إلى أن إجمالي عدد دور النشر يتخطى الـ1200 ناشر وأكثر من 5 آلاف عارض، مما وضع القارئ المصري بين جنابات وجبة تثقيفية ترضي طموحه.