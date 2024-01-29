الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل اقتصادى: ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدى لارتفاع الإنتاج العالمى الكلى (فيديو)

الفائدة
الفائدة

قال أحمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن هناك توقعات بارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي سيكون لدينا ارتفاع فيما يتعلق بالإنتاج العالمي الكلي، وتعول الأسواق على هذا الأمر.

وأضاف نجم، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أنه لن يتغير شيء بالنسبة للتوقعات بنهاية 2023 على الناحية الفعلية، معقبًا: "حتى الآن لا يوجد جديد، وهناك توقعات بالمزيد من الاستمرار في الضغط على رفع سعر الفائدة، وبالتالي الضغط على الطلب العالمي".

 

انخفاض وتراجع في عملية الطلب

ونوّه، بأن العامل الوحيد الذي يؤثر على الأسعار حاليًا هو التخزين، خاصة فيما يتعلق بالربع الأول من العام الحالي، فهناك انخفاض وتراجع في عملية الطلب بسبب الصراعات الموجودة لدينا بمنطقة البحر الأحمر.

وأشار، إلى أن امتداد هذه الصراعات على مدى زمني ربما يكون أطول سيؤثر بطبيعة الحال على أسعار الطاقة بشكل عام، والاقتصادي العالمي بشكل خاص، موضحًا أن اقتصاد الصين حتى الآن لم يحرز التقدم المطلوب، لكن البرامج الأخيرة التي تتحدث عنها الحكومة الصينية ربما ستحدث فرقًا في الفترة المقبلة.

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