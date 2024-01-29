الإثنين 29 يناير 2024
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جهود مبادرة حياة كريمة في أسوان (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا عن جهود مبادرة حياة كريمة في محافظة أسوان.

حياة كريمة بمحافظة أسوان:

تستهدف المبادرة 39 وحدة محلية قروية رئيسية و116 قرية.

سيتم تنفيذ 1231 مشروعًا بمختلف القطاعات الخدمية.

تصل تكلفة المشروعات لحوالي 26.8 مليار جنيه.

يتم تطوير البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية.

يتم العمل على تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة

تعد مبادرة حياة كريمة، أحد أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية، في تاريخ الدولة المصرية، ونجحت في توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في أنشطة المبادرة.

ومن القرى المستهدفة، بالمرحلة الثانية قرى غرب أسوان وغرب سهيل، التي تتبع إداريا مركز أسوان، وتأتي ضمن المرحلة الثانية وتشمل قرى مركزي أسوان ودراو ويجرى بهذه القرى حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام وتخدم 30 ألف من المواطنين والأهالي.

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