ماذا يفعل رئيس مجلس السيادة السودانى فى الجزائر ؟.. عثمان الميرغنى يجيب (فيديو)

تحدث الكاتب عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، عن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني إلى الجزائر، قائلًا: الجزائر خارج النطاق الحيوي السوداني، أي أنها ليست جزءًا من الاتصال المباشر بالشأن السياسي السوداني، خاصة فيما يتعلق بالقضايا والأزمات.

وأضاف "ميرغني"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الجزائر دولة عربية مهمة، وتقع في النطاق العربي المؤثر على السياسات العربية، لكن ليس لها اتصالًا مباشرًا بالشأن السوداني، وهذه الزيارة هي محاولة فتح الآفق الخارجية بعد الزيارات التي قام بها "البرهان" للدول الإفريقية والعربية وتركيا.

العلاقة بين مصر والسودان دائمًا متصلة

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الجزائر تستطيع مساعدة السودان في الكثير من الملفات التي يحتاج إليها للتعامل مع الدول الأخرى، خاصة الدول الغربية والدول الإفريقية.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن العلاقة بين مصر والسودان دائمًا متصلة، ولا تفسد بعدد الزيارات الرئاسية، بينما يكون الوضع مختلفًا مع الجزائر، حيث إن الأزمة السياسية التي يعاني منها السودان الآن تعددت فيها الوساطات الدولية أدت إلى الوصول لمنطقة رمادية، وليس هناك خارطة طريق واضحة تجاه هذه الأزمة.