الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ماذا يفعل رئيس مجلس السيادة السودانى فى الجزائر ؟.. عثمان الميرغنى يجيب (فيديو)

البرهان
البرهان

تحدث الكاتب عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، عن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني إلى الجزائر، قائلًا: الجزائر خارج النطاق الحيوي السوداني، أي أنها ليست جزءًا من الاتصال المباشر بالشأن السياسي السوداني، خاصة فيما يتعلق بالقضايا والأزمات.

وأضاف "ميرغني"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الجزائر دولة عربية مهمة، وتقع في النطاق العربي المؤثر على السياسات العربية، لكن ليس لها اتصالًا مباشرًا بالشأن السوداني، وهذه الزيارة هي محاولة فتح الآفق الخارجية بعد الزيارات التي قام بها "البرهان" للدول الإفريقية والعربية وتركيا.

العلاقة بين مصر والسودان دائمًا متصلة

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الجزائر تستطيع مساعدة السودان في الكثير من الملفات التي يحتاج إليها للتعامل مع الدول الأخرى، خاصة الدول الغربية والدول الإفريقية.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن العلاقة بين مصر والسودان دائمًا متصلة، ولا تفسد بعدد الزيارات الرئاسية، بينما يكون الوضع مختلفًا مع الجزائر، حيث إن الأزمة السياسية التي يعاني منها السودان الآن تعددت فيها الوساطات الدولية أدت إلى الوصول لمنطقة رمادية، وليس هناك خارطة طريق واضحة تجاه هذه الأزمة.

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الجزائر عثمان الميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية الكاتب عثمان ميرغني

مواد متعلقة

مستشار الزراعة يكشف خطورة رى المحاصيل فى الأجواء الممطرة (فيديو)

محمد الفقى: جناح الهيئة العامة للكتاب باع 34500 كتاب بأول يومين للمعرض

وزير الخارجية السعودى: رفض الجانب الإسرائيلى قرار المحكمة الدولية تحدٍ كبير

فيصل بن فرحان: مصر والسعودية تنتهجان سياسات واضحة تشجع الحلول السلمية

"ثقافة وإعلام النواب": الأسرة المصرية لديها اهتمام كبير بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

وزير الخارجية السعودى: نسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر فى مختلف المجالات

سكان قطاع غزة يواجهون قسوة الطقس داخل مخيمات النزوح (فيديو)

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل انسحاب قوات التحالف من العراق

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة