الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد الفقى: جناح الهيئة العامة للكتاب باع 34500 كتاب بأول يومين للمعرض

جريدة الدستور

قال محمد الفقي، عضو اللجنة العليا لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن المعرض نِتاج مجهود أكثر من 90 وزارة ومؤسسة رسمية، للخروج به في دورته الخامسة والخمسين بهذه الصورة اللائقة المشرفة التي يفتخر بها المصريون دائمًا.

وأضاف "الفقي"، خلال تصريحاته عبر القناة الأولى المصرية، أن جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب هو البطل الحقيقي صاحب البطولة المطلقة في هذه الدورة والدورات السابقة، فقد اعتدنا منه تحت أي ظروف أو تحديات نجده بكثافة، وهو ما يعكس مدى إدراك هذا الجمهور للثقافة والفكر والمعرفة.

هذا العام كسرنا أرقام أول وثانى يوم في السنوات السابقة بنسبة كبيرة 

وأوضح عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن هناك إحصائيات للمقارنة بين هذه الدورة والدورات السابقة، حيث نقارن أول يوم بأول يوم، وثاني يوم بثاني يوم وهكذا، معقبًا: "هذا العام كسرنا أرقام أول وثاني يوم في السنوات السابقة بنسبة كبيرة على مستوى الإقبال".

وتابع: "خلال أول يومين من هذه الدورة تخطينا 34500 كتاب كمبيع في جناح واحد فقط وهو جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، شاملًا جناح مبادرة وزارة الثقافة (الفن والثقافة للجميع)، وهذا شيء رائع وعظيم ومبشر جدًا".

الهيئة العامة للكتاب جناح الهيئة العامة للكتاب باع 34500 كتاب أول يومين للمعرض محمد الفقي عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب دورته الخامسة والخمسين

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