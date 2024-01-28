مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل انسحاب قوات التحالف من العراق

كشفت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، عن تفاصيل تأكيد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني رغبة بلاده في تحقيق علاقات شاملة مع الدول الأعضاء في التحالف الدولي، وتفاصيل انسحاب التحالف من العراق.

وقالت "التميمي"، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن النتائج بعد الجولة الأولى من المباحثات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية انعكست على القوى السياسية والشارع العراقي، حيث أصدر "السوداني" بيانًا بخصوص ترتيب جدول زمني لانسحاب التحالف الوطني، وهو الانخفاض التدريجي للقوات الخاصة بالتحالف في جميع المحافظات العراقية وليس بغداد فقط.

علاقات شاملة وعلى الأصعدة كافة بين العراق والتحالف

ولفتت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إلى أنه يتم العمل على أن تكون هناك علاقات شاملة وعلى الأصعدة كافة بين العراق والتحالف عسكريًا وأمنيًا وتدريبيًا، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية.

وتابعت: "بعد هذا البيان الأخير، أصدرت الحكومة العراقية قرارات بعد الاجتماع الأخير في العمليات المشتركة التي ضمت عسكريين ومسئولين كبارًا في الحكومة العراقية والسلطات في الولايات المتحدة، وكل هذه الأمور تشير إلى كيفية بناء علاقات ثنائية بعد الانسحاب".