الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصف إسرائيلى يستهدف عدة مناطق فى خان يونس جنوب غزة (فيديو)

قصف
قصف

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية: "إننا نشهد تحليقًا مكثفًا لطائرات الاحتلال في قطاع غزة، وهي تشن غارات عنيفة بمحافظة خان يونس، إضافة إلى توغل الآليات العسكرية".

وأضاف جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن نزوح المواطنين لا يزال مستمرًا من المناطق التي تتعرض للقصف في خان يونس باتجاه رفح، لافتًا إلى أن الأوضاع الإنسانية غاية في الصعوبة في قطاع غزة.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إلى أن هناك مليونًا ونصف مليون نازح يعيشون في خيام بمحافظة رفح، وهذه المحافظة هي أصغر محافظات قطاع غزة، منوهًا بأن الخيام منصوبة بداخل الأراضي الزراعية وأراضٍ نائية، بجانب سوء الأحوال الجوية التي زادت الوضع الإنساني سوءًا.

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