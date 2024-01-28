الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه إلى الجزائر

البرهان
البرهان

توجه  رئيس مجلس السيادة السوداني  عبدالفتاح البرهان، صباح اليوم الأحد، إلى الجزائر، في زيارة رسمية. 

وسيجري رئيس المجلس السوداني، خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس جمهورية الجزائر عبدالمجيد تبون، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي، رئيس مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي على يوسف، وعدد من الوزراء.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

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السودان.. الحرب تصل غرب كردفان ومستمرة فى الخرطوم وشمال دارفور

وزيرة الخارجية الألمانية

وفي وقت سابق، بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأربعاء الماضي، زيارة إلى شرق إفريقيا، حيث ستسعى إلى الدفع باتجاه فرض عقوبات على الطرفين المتحاربين في السودان ومحاسبتهما لإرغامهما على التفاوض من أجل السلام.

وخلال رحلة تستغرق عدة أيام، ستزور بيربوك جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، حيث ستناقش أيضًا سبل حماية سفن الشحن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.

ومنذ أبريل 2023، أدت الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص وتشريد 7.5 مليون.

وقالت بيربوك، إن الصور الآتية من دارفور أعادت ذكريات قاتمة عن "الإبادة الجماعية" التي وقعت قبل 20 عامًا.

وأضافت في بيان قبل رحلتها: بالتعاون مع شركائي في جيبوتي وكينيا وجنوب السودان سأستكشف إمكانيات جلب الجنرالين البرهان وحميدتي إلى طاولة المفاوضات حتى لا يجرا السودانيين عميقًا في الهاوية ويمعنا في زعزعة استقرار المنطقة.

6 كيانات ضالعة في الحرب في السودان

وفرض المجلس الأوروبي، عقوبات على 6 كيانات ضالعة في الحرب في السودان، حيث يقاتل الجيش ميليشيا الدعم السريع منذ أبريل الماضي.

وقال المجلس في بيان إن الكيانات الستة مسئولة عن دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان.

البرهان
البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الجزائر السودان عبد المجيد تبون

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