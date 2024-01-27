السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نزلها فورا.. تردد الجزائرية الأرضية sd| تردد قناة الجزائر الناقلة مباراة مصر والكونغو

تردد الجزائرية الأرضية
تردد الجزائرية الأرضية sd 2024| تردد قناة الجزا

باتت الأنظار الآن تتجه نحو تردد الجزائرية الارضية sd 2024 وكيفية تنزيل تردد قناة الجزائر الارضية، في الوقت الذي كانت أكدت القناة أنها سوف تقوم بنقل أحداث مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية وعدد سبع مباريات من كأس الأمم الأفريقية مجانًا، وجاء من ضمنها الإفتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا.

 تردد الجزائرية الارضية sd 2024

 تردد الجزائرية الارضية sd 2024 ننشره في هذا التقرير، فمن هذا الجانب، يبحث عدد من الجماهير ومشجعي كرة القدم عن تردد قناة الجزائرية الأرضية حاليا، تزامنًا مع حلول بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 لمتابعة المباريات المجانية، حيث تنتهي البطولة في يوم 11 من شهر فبراير لسنة 2024، وجاء تردد قناة الجزائرية الارضية على الاقمار الصناعية كالآتي:

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات


-‌التردد على رقم: 11680.

-معامل الترميز على رقم: 27500.

-معامل الاستقطاب: أفقي.

-معدل تصحيح الخطأ على رقم: 5/6.

-الجودة: HD.

-القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على قمر هوت بيرد


-معامل الترميز على رقم: 27500.

-الاستقطاب: أفقي.

-معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

-الجودة: SD.

-القمر الصناعي: هوت بيرد.


 تردد قناة الفضائية الجزائرية على استرا


-التردد على رقم: 12577 (H).

-معامل الترميز على رقم: 27500.

-بينما الاستقطاب: أفقي.

-معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

-الجودة: SD.

-القمر الصناعي: استرا.

طريقة ضبط تردد قناة الجزائر 2024


- قم بالضغط على جهاز التحكم الإلكتروني (الريموت) بالضغط على الزر الخاص بالقائمة.

- بعد ذلك ينبغي أن نقوم باختيار خانة التركيب اليدوي.

- الضغط على أيقونة قائمة الترددات.

-اكتب كافة البيانات الخاصة بالقناة.

- ثم انقر على حفظ.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275002.

قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقًا

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 96003.

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275004.

تردد قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275005.

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500.

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