الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النهاردة كام طوبة 2024 في المحافظات| ورقة نتيجة اليوم كاملة

شهر طوبة
شهر طوبة

ننشر لكم النهاردة كام طوبة 2024 في مصر، زاد البحث من قبل الكثير من الأشخاص عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، للتعرف على تاريخ اليوم الاثنين، بالتزامن مع استمرار شهر طوبة، لذا نستعرض لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

النهارده كام طوبة 2024 في المحافظات

اليوم الإثنين يوافق 13 طوبة 1740ق، في التاريخ القبطي.

التاريخ الهجري اليوم 1445

اليوم الإثنين يوافق 10 رجب 1445ه‍، في التاريخ الهجري.


تاريخ الأيام البيض في شهر رجب 2024

وفي هذا الجانب، يستحب صيام الثلاثة أيام البيض، وهي أيام اكتمال القمر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على صيامها، ويكون موعد الأيام البيض لشهر رجب 2024، جاءت علي النحو التالي:

• اليوم الأول 13 رجب: يوافق 25 يناير 2024، في التقويم الميلادي.
• اليوم الثاني 14 رجب: يوافق 26 يناير 2024، في التقويم الميلادي.
• اليوم الثالث 15 رجب: يوافق 27 يناير 2024، في التقويم الميلادي.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم 

اليوم الإثنين:

يوافق 22 يناير 2024م، في التقويم الميلادي.
و يوافق 10 رجب 1445ه‍، في التقويم الهجري.
و يوافق 13 طوبه 1740ق، في التقويم القبطي.

عدد الأيام المتبقية علي شهر رمضان 2024

وفي هذا الإطار، من المنتظر أن يبدأ أول أيام شهر رمضان المبارك، يوم الإثنين الموافق 11 مارس المقبل، ويختلف من دولة إلي أخري، ويتم استطلاع هلال الشهر يوم 29 شعبان 1445ه‍، لذا يتبقي نحو 48 يوما.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2024

وفي هذا السياق، لا يوجد أي إجازات رسمية، لكنه يضم العديد من الإجازات الأسبوعية والتي يصل عددها إلى 8 أيام، وهي كالآتي:


• يوم الجمعة 15 مارس: توافق 4 رمضان.
• يوم السبت 16 مارس: توافق 5 رمضان.
• يوم الجمعة 22 مارس: توافق 12 رمضان.
• يوم السبت 23 مارس: توافق 13 رمضان.
• يوم الجمعة 29 مارس: توافق 19 رمضان.
• يوم السبت 30 مارس: توافق 20 رمضان.
• يوم الجمعة 5 أبريل: توافق 26 رمضان.
• يوم السبت 6 أبريل: توافق 27 رمضان.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024

وفي هذا الجانب، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون إجازة نص العام الدراسي الحالي 2023-2024، خلال الفترة من يوم السبت 27 يناير الجاري، وتستمر حتى 8 فبراير 2024.

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