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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"برودة طوبة الشديدة".. كام طوبة اليوم 2024| ورقة نتيجة اليوم في مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

في إطار الطقس البارد الذي يسود جميع محافظات مصر، يبحث ويتسائل عدد كبير من الأشخاص عن كام طوبة اليوم 2024 والتاريخ القبطي، المرتبط بشهور الزراعة والطقس والأمثلة عليها، ويهتم كثير من المواطنين بالبحث عن ورقة نتيجة اليوم السبت 27-1-2024 لمعرفة التاريخ القبطي في محافظات الجمهورية.

كام طوبة اليوم 2024

وفي سياق متصل، انطلق شهر طوبة لعام 2024 منذ يوم 10 يناير، ومن المقرر أن ينتهي في يوم 8 فبراير، وهو الشهر القبطي الخامس حيث يكون مدته 30 يومًا، واليوم السبت يوافق الثامن عشر من طوبة 1740ق، في التاريخ القبطي في جميع محافظات مصر.

النهارده كام طوبة 2024

وإليكم الآن الأيام المتبقية من شهر طوبة وما يعادلها فى التقويم الميلادي بمصر، حيث تكون كالآتي:

كام طوبة اليوم 2024

-يوافق يوم 18 طوبة 1740،  السبت 27 يناير في مصر.
-يوافق يوم 19 طوبة 1740، الأحد 28 يناير في مصر.
-يوافق يوم 20 طوبة 1740، في مصر الإثنين 29 يناير.
-يوافق يوم 21 طوبة 1740،  الثلاثاء 30 يناير في مصر.
-يوافق يوم 22 طوبة 1740،  في مصر الأربعاء 31 يناير.
-يوافق يوم 23 طوبة 1740،  الخميس 1 فبراير في مصر.
-يوافق يوم 24 طوبة 1740،  في مصر الجمعة 2 فبراير.
-يوافق يوم 25 طوبة 1740،  السبت 3 فبراير في مصر.
-يوافق يوم 26 طوبة 1740،  في مصر الأحد 4 فبراير.
-يوافق يوم 27 طوبة 1740، الإثنين 5 فبراير في مصر.
-يوافق يوم 28 طوبة 1740، في مصر الثلاثاء 6 فبراير.
-يوافق يوم 29 طوبة 1740،  الأربعاء 7 فبراير في مصر.
-يوافق يوم 30 طوبة 1740، في مصر الخميس 8 فبراير.

إجازات 2024 القادمة

 الأربعاء ١٠ أبريل - الجمعة ١٢ أبريل 2024

يأتي إجازة عيد الفطر المبارك في هذا التوقيت


الخميس ٢٥ أبريل 2024

يأتي إجازة عيد تحرير سيناء  


الأربعاء ٠١ مايو 2024

يأتي إجازة عيد العمال


الإثنين ٠٦ مايو 2024

يأتي إجازة عيد شم النسيم


الأحد ١٦ يونيو 2024

يأتي إجازة وقفة عيد الأضحى

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