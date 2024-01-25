كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كام طوبه النهارده 2024 في ورقة النتيجة؟.. ارتفعت معدلات البحث عنها اليوم الخميس، بالتزامن مع استمرار شهر طوبة، وهو اخد أشهر التقويم القبطي، وأكثرها برودة، وأطلقوا عليه أمثال شعبية تترجم برودة الطقس خلاله.

كام طوبه النهارده 2024

اليوم الخميس يصادف 16 طوبة 1740ق، في التاريخ القبطي، وهو الشهر الخامس من الشهور القبطية.

موعد بداية شهر امشير 2024

يبدأ شهر أمشير من 8 فبراير ويظل مستمر حتى يوم 9 من شهر مارس، واسم أمشير مشتق من مجير وهو رمز الريح لدي قدماء المصريين، وقد اشتهر الشهر بهبوب الرياح القوية، وبرودة الجو الشديدة.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الخميس:

يصادف 25 يناير 2024، في التاريخ الميلادي.

يصادف 13 رجب 1445، في التاريخ الهجري.

يصادف 16 طوبة 1740، في التاريخ القبطي.

كام باقي علي شهر شعبان 2024-1445

يوافق شهر شعبان يوم 11 فبراير القادم، وهو الشهر الثامن من السنة الهجرية، ويستمر حتى يوم 10 مارس المقبل، والذي يوافق الثلاثين من الشهر الثامن 1445 هـ بحسب الحسابات الفلكية، إي يتبقي نحو 11 يوم.

العطلات الرسمية المتبقية خلال 2024

وفي هذا الجانب، يحصل المواطنين في مصر على عطلات رسمية يصل عددها إلى 16 يومًا، وبعد انقضاء بعضها متبقي ما يلي:

• عطلة عيد الفطر المبارك: تبدأ من يوم الأربعاء 10 أبريل، وتستمر حتي يوم 12 من نفس الشهر.

• عطلة عيد تحرير سيناء: توافق الثلاثاء 25 أبريل 2024.

• عطلة عيد العمال: توافق الأربعاء 1 مايو 2024.

• عطلة شم النسيم: توافق الاثنين 6 مايو 2024.

• عطلة عيد الأضحى المبارك: تبدأ من يوم الاثنين 17 يونيو 2024، وتظل مستمرة حتي يوم 19 من نفس الشهر.

• عطلة ذكري ثورة 30 يونيو: توافق الأحد 30 يونيو 2023.

• عطلة رأس السنة الهجرية: توافق الاثنين 8 يوليو 2023.

• عطلة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952: توافق الثلاثاء 23 يوليو 2023.

• عطلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: توافق الاثنين 16 سبتمبر 2024.

• عطلة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر: توافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.