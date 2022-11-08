تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية على النايل سات 2023

تنقل قناة الجزائرية الرياضية الأرضية العديد من المباريات الدولية الهامة، حيث تعتبر احد القنوات غير المشفرة التي يتابع من خلال العديد من عشاق الساحرة المستديرة العديد من الماتشات.

ونستعرض من خلال هذا التقرير تردد قناة الجزائرية الرياضية الارضية وكيفية فك شفرة القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الارضية 2023

تردد قناة الجزائرية الأرضية يأتي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات ويحمل اسم Programme NationalHD على

التردد: 11680

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب أفقي H.

ويمكن ضبط تردد قناة الجزائرية الرياضية الارضية على الاقمار الاخري عبر الترددات التالية:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Atlantic Bird 3 5 غرب 11060 أفقي 23700 3/4 مفتوح NSS 7 22 غرب 12674 أفقي 20255 3/4 مفتو ح

كيفية فك شفرة قناة الجزائرية الرياضية الارضية

قم بالدخول إلى اعدادات الريسيفر. قم بالبحث عن القنوات بإدخال التردد بشكل يدوي. أدخل تردد القناة السابق ذكره. اختار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu. أدخل التردد كتابةً ثم اختر التردد الأفقي H. اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok. بعد الإنتهاء قم بحفظ القنوات. بعد الانتهاء من ضبط التردد سيتطلب منك إدخال شفرة القناة وهى: 1100000000000000.

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وتعتبر قناة الجزائرية الرياضية إحدى مجموعة قنوات الجزائرية على النايل سات 2023 التي تم انطلاقها عام 2015 حيث تضم مجموعة القنوات الجزائرية القنوات التالية:

تردد قناة الجزائرية الثالثة

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي H

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي H

تردد قناة الوطن الجزائرية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10921

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي V

تردد قناة الجزائرية الخامسة للقرآن الكريم

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11679

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة البلاد الجزائرية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:10922

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: افقي