الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ترددات النايل سات الجديدة كاملة باسماء القنوات

النايل سات
النايل سات
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يسعي جميع متابعي قنوات النايل سات لمعرفة ترددات النايل سات الجديدة 2023 عبر القمر الصناعي نايل سات، نظرا لتغير الترددات وقطع بث الخدمة عبر هذة القنوات.

وقبل معرفة ترددات النايل سات الجديدة نوضح كيفية ضبط قنوات النايل سات 2023 بالتردد الصحيح.

خطوات ضبط ترددات النايل سات الجديدة

ادخل على القائمة الرئيسية MENU من الريموت الخاص.

تظهر قائمة جديدة على الشاشة، قم باختيار الاعدادات.

أختر الضبط الهوائي من القائمة المتاحة أمامك.

تظهر قائمة تضم اقمار صناعية متعددة، قم بتحديد القمر الصناعي نايل سات .

الضغط على البحث من الاختيارات من ريموت الكنترول .

يتم البحث عن القنوات وتحويلها بشكل كلي وتلقاني دون الحاجة إلى إدخال القنوات واحدة تلو الأخرى.

يستمر التحميل لمدة دقائق معدودة وعقب ذاك يظهر لك اكتمال البحث بشكل كامل.

يمكنك التصفح بين القنوات وترتيبها بالشكل المناسب لك باستخدام الريموت.

 

ترددات النايل سات الجديدة 2023

ونسعترض من خلال هذا التقرير ترددات النايل سات الجديدة باسماء القنوات التالية.

تردد قناة زي ألوان

التردد: 11939.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

 

تردد قناة box اكشن

التردد: 12563.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح خطأ 7/8.

استقطاب رأسي V.

 

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2022

التردد: 11526.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح خطأ 5/6.

استقطاب أفقي H.

تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديدة على النايل سات ومواعيد البرامج والنشرات

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تردد قناة توب موفيز 2023

التردد 11679.

معدل الترميز 27500.

استقطاب رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

 

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد hd 2022

 

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 الجديد hd 2022

التردد تردد قناة أبو ظبي 1 : 11804.

الاستقطاب تردد قناة أبو ظبي 1  : أفقي.

معدل الترميز  تردد قناة أبو ظبي 1 : 27500.

معامل تصحيح الخطأ تردد قناة أبو ظبي 1 : 3/4.

القمر الصناعي تردد قناة أبو ظبي 1  : نايل سات.

 

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 الجديد hd 2022

تردد قناة أبو ظبي 2: 12226.

معامل الاستقطاب قناة أبو ظبي 2 : أفقي.

معدل الترميز د قناة أبو ظبي 2 : 27500.

القمر الصناعي د قناة أبو ظبي 2 : نايل سات.

ترددات النايل سات الجديدة قنوات النايل سات 2023 تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2022 تردد قناة box اكشن تردد قناة زى ألوان تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد hd 2022

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