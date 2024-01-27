بالاسم فقط.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط وجميع نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024 يترقبها الطلاب في جميع المحافظات وأهاليهم، وننشر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات 2024 وبرقم الجلوس الترم الأول، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال إجازة نصف العام وقبل بداية الترم الثاني بجميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط نتابعها معكم على مدار الساعة حيث كان أكد وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة المنوفية، أن عملية التصحيح اقتربت من الانتهاء، ومن المفترض أن يتم الإعلان عنها بعد عشرة أيام من انتهاء الامتحانات وكان عدد اللجان على مستوى المحافظة قد بلغت نحو 401 لجنة، وقد استقبلت نحو 82 ألفا و477 طالبا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية داخل المحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

-الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية.

-اختيار أيقونة الاستعلام عن درجات الطلاب.

-حدد الترم والصف الدراسي.

-إدخال كافة بيانات الطالب المستعلم بدقة في الخانات اللازمة.

-تسجيل رقم جلوس الطالب.

-انقر على كلمة استعلم أو عرض النتيجة وسوف تظهر في الحال.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم فقط ننشرها فور اعتمادها فمن هذا الجانب، يبحث الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنشر نتائج الطلاب وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) أو من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم، الرابط (من هنا)

وفي سياق منفصل، مجموع الشهادة الإعدادية 2024 تبلغ إجمالي 140 درجة للفصل الدراسي الأول، وتوزيعها علي المواد على النحو التالي:

بالاسم فقط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024



-اللغة العربية 40.

-اللغة الإنجليزية 30.

-الدراسات 20.

-الرياضيات 30.

-العلوم 20.

-المجموع الكلى 140.

نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية

يمكن بالاسم فقط معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 والاطلاع على نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024 يمكن الحصول عليها في محافظة القاهرة (من هنا) وأما الجيزة اضغط هنا.

نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024 يمكن الحصول عليها في محافظة الدقهلية (من هنا).

نتائج الطلاب بالرقم القومي 2024 يمكن الحصول عليها في محافظة (بني سويف).