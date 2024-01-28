الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فيصل بن فرحان: مصر والسعودية تنتهجان سياسات واضحة تشجع الحلول السلمية

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان: إننا بحثنا عددًا من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تنتهج البلدان سياسات واضحة تشجع الحلول السلمية، وتعزز العمل المشترك لإحلال السلم والأمن والأمان في المنطقة والعالم. 

وأضاف "فرحان"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع السفير سامح شكري، اليوم، أنه تم بحث الوضع في فلسطين، والتأكيد على أولوياتنا المشتركة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية، بما يمهد الطريق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين.

استعراض المجالات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية

وأوضح وزير الخارجية السعودي أنه: تم استعراض المجالات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة السعودية في تسهيل كل المعوقات لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وناقشنا عددًا من القضايا الإقليمية، ونتطلع دائمًا لاستمرار التعاون والتنسيق مع جمهورية مصر الشقيقة بما يحقق تطلعاتنا.

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