الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية السعودي: نسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

تقدم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بخالص الشكر والتقدير للسفير سامح شكري وزير الخارجية المصرية على حسن الضيافة وكرم الاستقبال.

وأكد فرحان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع السفير سامح شكري، اليوم، تطلع المملكة السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدًا بالعلاقات المصرية السعودية في ظل توجيهات القيادات.

مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار 

وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن الاجتماع يأتي حرصًا على مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وبما يرقى لطموحات قيادات البلدين.

وزير الخارجية السعودي تعزيز العلاقات الثنائية مختلف المجالات العلاقات الثنائية بين البلدين الأمير فيصل بن فرحان

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