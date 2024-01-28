وزير الخارجية السعودي: نسعى لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات

تقدم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بخالص الشكر والتقدير للسفير سامح شكري وزير الخارجية المصرية على حسن الضيافة وكرم الاستقبال.

وأكد فرحان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع السفير سامح شكري، اليوم، تطلع المملكة السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدًا بالعلاقات المصرية السعودية في ظل توجيهات القيادات.

مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار

وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن الاجتماع يأتي حرصًا على مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وبما يرقى لطموحات قيادات البلدين.