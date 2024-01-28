مستشار الزراعة يكشف خطورة ري المحاصيل في الأجواء الممطرة (فيديو)

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن المحاصيل الزراعية مثلها مثل أي كائن حي تتأثر بالحرارة المرتفعة أو المنخفضة، موضحا أن معظم المحاصيل الزراعية الموجودة هي محاصيل شتوية بطبيعتها، وبالتالي هي محاصيل تتحمل انخفاض الحرارة، لكنها تتأثر إذا انخفضت الحرارة عن حد معين.

وأضاف فهيم، عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية، أننا الآن على مشارف الثلث الأخير من شهر طوبة، وانخفاض الحرارة المتوقع هذا الأسبوع أن تصل من 4 لـ 6 درجة مئوية، وهي مرحلة خطرة جدا بسبب تشكل ما يسمى بالصقيع، وهو طبقة رقيقة جدا من الثلج من الممكن أن تتكون دقائق على أسطح النباتات وقد تسبب مشكلة كبيرة.

ووصى مستشار وزير الزراعة، المزارعين بضرورة ري المحاصيل الزراعية يوم الثلاثاء بشكل سريع، سواء بالغمر أو التنقيط، خاصة إذا كانت الأرض جافة، وهذا قبل سقوط الأمطار في المناطق المتوقع بها سقوط الأمطار، مثل كفر الشيخ ودمياط وجنوب بورسعيد وشمال البحيرة والدقهلية.