وزير الخارجية السعودى: رفض الجانب الإسرائيلى قرار المحكمة الدولية تحدٍ كبير

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن هناك تنسيقًا مستمرًا مع جمهورية مصر الشقيقة، ونشعر دائمًا أننا مع زملائنا في وزارة الخارجية المصرية كأننا فريق واحد لمواجهة كافة التحديات في المنطقة.

وأضاف "فرحان"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع السفير سامح شكري، اليوم، أننا نحتاج لقرار من المجتمع الدولي، لأن له قيمة وإلزامية للجميع، وهذا ينطبق على إسرائيل، حيث يعد رفض الجانب الإسرائيلي لحكم المحكمة وعدم التجاوب معه هو التحدي الكبير الذي أسفر عن ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة.

لا بد من تحرك دولي واحد تجاه العدوان الإسرائيلي

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أنه لا بد من تحرك دولي واحد تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، ولا بد من إلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.