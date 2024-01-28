الأحد 28 يناير 2024
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"ثقافة وإعلام النواب": الأسرة المصرية لديها اهتمام كبير بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الدكتور نادر مصطفى
الدكتور نادر مصطفى

قال الدكتور نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الأسرة المصرية لديها اهتمام كبير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، معقبًا: "رأيت مواطنين يملأون حقائب السفر بالكتب التي اشتروها".

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال تصريحاته عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك ثمة اهتمامًا كبيرًا من المواطنين وكل أطياف المجتمع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهناك زيارات له من كل محافظات الجمهورية، ولا يستطيع الزائر أن يجد موطئًا لقدمه وسط الناس.

الأسرة المصرية مهتمة بالندوة والكتاب وكل الفعاليات

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الأسرة المصرية مهتمة بالندوة والكتاب وكل الفعاليات، حيث تقضي يومًا جميلًا، ولا يقتصر الأمر على شراء الكتب، مردفًا: "نشهد يومًا جميلًا ومتميزًا فيه فن وثقافة وأنشطة وفعاليات متنوعة، لذلك اهتممنا في التنسيقية بالتواجد في المعرض".

المعرض خصص يومًا كاملًا يتم الحديث فيه عن القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن المكاسب من معرض القاهرة الدولي للكتاب كبيرة جدًا على كل المستويات، حيث إننا شاركنا في وضع الخطة المتميزة التي تجعل هناك اهتمامًا بالقضية الفلسطينية، موضحًا أن المعرض خصص يومًا كاملًا يتم الحديث فيه عن القضية الفلسطينية، وسيشهد اليوم الذي نتحدث عنه ندوات وفعاليات كثيرة من الصباح حتى المساء.

معرض القاهره الدولي للكتاب الاسرة المصرية الثقافة والإعلام بالنواب الثقافة والإعلام الأسرة المصرية لديها اهتمام كبير الدكتور نادر مصطفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

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