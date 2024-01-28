الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بسبب الحدود.. حاكم تكساس الأمريكية يقف فى وجه بايدن (فيديو)

بايدن
بايدن

في تطور لافت داخل الولايات المتحدة الأمريكية، دب خلاف كبير بين حاكم ولاية تكساس وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول إدارة الحدود بين تكساس والمكسيك.

الخلاف الناشب ليس وليد اللحظة، وإنما التحركات الأخيرة كشفت عن نار تحت رماد الخلاف، بدأت بإعلان حاكم تكساس السماح للشرطة بالقبض على المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك، الذين يتجاوزون الحدود بلا شرعية في الثاني عشر من يناير الجاري، وأبلغ حاكم الولاية، المحكمة العليا بذلك.

المحكمة العليا تعلن انحيازها لقرار الرئيس الأمريكى

جاء ذلك في تقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، بعنوان "حاكم ولاية تكساس الأمريكية يقف في وجه بايدن بسبب الحدود".

وفي الثاني والعشرين من الشهر ذاته، منعت السلطات في تكساس العاملين الفيدراليين على الحدود من الوصول إلى المناطق الحدودية، لتعلن المحكمة العليا في أمريكا انحيازها بعد يومين لقرار الرئيس الأمريكي في مواجهة تكساس بالمضي قدمًا في نزع الأسلاك الشائكة على الحدود بين تكساس والمكسيك.

حاكم ولاية تكساس تكساس ولاية تكساس ولاية تكساس الأمريكية بايدن الحدود

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