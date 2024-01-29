"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا حول الدورة الـ55 من معرض الكتاب (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا حول الدورة الـ 55 لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب:

تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير.

تحمل شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" بمشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة.

البرنامج الثقافي يضم 550 فعالية وعددًا من العارضين بلغ 5250 عارضًا.

تنعقد بمشاركة 1200 ناشر من أنحاء العالم وتضم 153 ناشرًا بزيادة كبيرة عن الدورة الماضية.

تشارك النرويج كضيف شرف وتشهد الدورة مشاركة الأميرة ميته ماريت قرينة ولي عهد النرويج.

يحتفي البرنامج الثقافي بأدب الطفل ويقدم أنشطة متخصصة من خلال أسلوب شيق وجذاب.

يهدف البرنامج الثقافي إلى بناء الطفل ثقافيًا وتشكيل وعيه في إطار من روح الانتماء والحس الوطني.

تقام فعاليات البرنامج الثقافي في 7 قاعات وصالة كاملة لكتب وأنشطة الطفل وأماكن للفنون الحرة.

استحدث المعرض هذا العام محور "مؤتمر اليوم الواحد" ويضم 6 مؤتمرات مختلفة.

تتيح الهيئة تسهيلات الحجز من خلال المنصة الرقمية للتسهيل على القراء.

إمكانية شراء الكتب إلكترونيًا من خلال خدمات الدفع المتعددة التي تتيحها المنصة لرقمنة الخدمات المقدمة.

يقدم المعرض هذا العام في إطار رؤية مصر 2030 التي تركز على التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق.

تم اختيار اسم عالم المصريات د. سليم حسن شخصية المعرض.

تم اختيار اسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.