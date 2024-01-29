الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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3 ملايين فرصة عمل.. تمويلات بالمليارات لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

جريدة الدستور

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا عن حصيلة دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أرقام دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر:

 

48.3 مليار جنيه قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

23.3 مليار جنيه قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة.

25 مليار جنيه قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر.

1.9 مليون مشروع تم تمويله خلال العام المالي 2022 – 2023.

3 ملايين فرصة عمل تم توفيرها خلال العام المالي 2022 – 2023.

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