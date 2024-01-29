مراسل إكسترا نيوز بالإسكندرية: استمرار نشاط ملحوظ بحركة الرياح وسقوط الأمطار الشديدة

قال إبراهيم فوزي، مراسل إكسترا نيوز من الإسكندرية، إن المحافظة تشهد منذ الساعات الأولى من اليوم استمرار نشاط ملحوظ في حركة الرياح، وسقوط الأمطار الشديدة، وتكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم في الساعة.

وأضاف فوزي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن ما تشهده الإسكندرية هو "نوة الكرم" التي تستمر على مدار 7 أيام، وتتسبب في سقوط أمطار غزيرة ورياح غربية، وطقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا.

حدوث تراكم مؤقت لمياه الأمطار في الشوارع

وأوضح مراسل إكسترا نيوز من الإسكندرية، أن استمرار سقوط الأمطار ترتب عليه حدوث تراكم مؤقت لمياه الأمطار في الشوارع، لكن الجهات المسئولة تقوم بالتعامل وشفط المياه من الشوارع والمحاور الرئيسية، كما يتم التعامل مع الشوارع الفرعية، والتعامل بنجاح مع تجمعات المياه.

وتابع: بالفعل نجحت شبكة فصل صرف مياه الأمطار عن الصرف الصحي من عدم تراكم مياه الأمطار، تحديدًا نفق كيلوباترا ومنطقة سموحة، وطريق الكورنيش، وهي من أهم المشاريع القومية التي نفذت في الإسكندرية.