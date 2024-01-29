الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض تقريرًا عن ثورة الزراعة بدون تربة فى مصر

الزراعة بدون تربة
الزراعة بدون تربة في مصر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا عن ثورة الزراعة بدون تربة في مصر.

ثورة الزراعة دون تربة في مصر:

 

تعد الزراعة بدون تربة ثورة زراعية رائدة في مصر.

عانت مصر مؤخرًا من ندرة المياه بسبب عوامل تغير المناخ والنمو السكاني والتلوث.

انخفض حجم الأراضي الصالحة للزراعة المتاحة بسبب الزحف للتحضر والتصنيع.

طورت مصر الزراعة بدون تربة في أشكالها المختلفة من الزراعة المائية والزراعة الهوائية.

من خلال زراعة المحاصيل بدون تربة باستخدام محاليل المياه الغنية بالمغذيات.

توفر الزراعة بدون تربة بديلًا مستدامًا يتطلب كميات أقل من المياه ويقلل من الحاجة إلى الأراضي الصالحة للزراعة.

شركة plug'n'Grow المبتكرة في مجال التكنولوجيا الزراعية تعد لاعبًا رئيسيًا في تحويل المشهد الزراعي في مصر.

من خلال تزويد المزارعين بالأدوات والدراية اللازمة للانتقال من الأساليب التقليدية إلى الممارسات المستدامة والموفرة للمياه.

سنوات الاستقرار والتنمية جعلت مصر على الطريق الصحيح نحو المستقبل.

ثورة الزراعة بدون تربة الزراعة الزراعة بدون تربة ثورة الزراعة بدون تربة في مصر الزراعة بدون تربة في مصر اكسترا نيوز

مواد متعلقة

العدوان على غزة يحرم طالبة فلسطينية من تحقيق حلمها

إقامة وتشغيل مطبخ إنسانى لإعداد وجبات يوميًا يتم نقلها إلى قطاع غزة

"تقديم المساعدات والدعم للمواطنين".. تعرف على أكبر قافلة تنموية أطلقتها وزارة التضامن

3 ملايين فرصة عمل.. تمويلات بالمليارات لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

مراسل إكسترا نيوز بالإسكندرية: استمرار نشاط ملحوظ بحركة الرياح وسقوط الأمطار الشديدة

"أرض الفيروز".. تطوير الشبكات والمرافق بمحافظة شمال سيناء

جهود مبادرة حياة كريمة فى أسوان (فيديو)

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا حول الدورة الـ55 من معرض الكتاب (فيديو)

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

الكفن بدلًا من الفستان الأبيض.. كواليس مأساة عروس فى يوم الصباحية بالبحيرة

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل