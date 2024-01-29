"إكسترا نيوز" تستعرض تقريرًا عن ثورة الزراعة بدون تربة فى مصر

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا عن ثورة الزراعة بدون تربة في مصر.

ثورة الزراعة دون تربة في مصر:

تعد الزراعة بدون تربة ثورة زراعية رائدة في مصر.

عانت مصر مؤخرًا من ندرة المياه بسبب عوامل تغير المناخ والنمو السكاني والتلوث.

انخفض حجم الأراضي الصالحة للزراعة المتاحة بسبب الزحف للتحضر والتصنيع.

طورت مصر الزراعة بدون تربة في أشكالها المختلفة من الزراعة المائية والزراعة الهوائية.

من خلال زراعة المحاصيل بدون تربة باستخدام محاليل المياه الغنية بالمغذيات.

توفر الزراعة بدون تربة بديلًا مستدامًا يتطلب كميات أقل من المياه ويقلل من الحاجة إلى الأراضي الصالحة للزراعة.

شركة plug'n'Grow المبتكرة في مجال التكنولوجيا الزراعية تعد لاعبًا رئيسيًا في تحويل المشهد الزراعي في مصر.

من خلال تزويد المزارعين بالأدوات والدراية اللازمة للانتقال من الأساليب التقليدية إلى الممارسات المستدامة والموفرة للمياه.

سنوات الاستقرار والتنمية جعلت مصر على الطريق الصحيح نحو المستقبل.