إقامة وتشغيل مطبخ إنسانى لإعداد وجبات يوميًا يتم نقلها إلى قطاع غزة

يواصل الهلال الأحمر المصري تقديم المساعدات للأشقاء بقطاع غزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج اعتماد الميزانية المقترحة بشأن تعزيز قدرات الهلال الأحمر المصري في الاستجابة داخل قطاع غزة، كما تمت الموافقة على إقامة وتشغيل مطبخ إنساني بمدينة الشيخ زويد، لإعداد وجبات يوميًا ويتم نقلها إلى قطاع غزة.

اتخاذ التنسيقات اللازمة لتكثيف جهود الهلال الأحمر

كما تمت الموافقة أيضًا على اتخاذ التنسيقات اللازمة لتكثيف جهود الهلال الأحمر المصري، ومعاونة نظيره الهلال الأحمر الفلسطيني داخل قطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، حول إقامة وتشغيل مطبخ إنساني لإعداد وجبات يوميًا يتم نقلها إلى قطاع غزة.

واستعرضت وزيرة التضامن حجم المساعدات التي قدمت لغزة منذ بدء الأزمة عبر 40 دولة و13 منظمة دولية بإجمالي 211 ألفًا و490 طنًا دخلت عبر 7179 شاحنة، وقد تنوعت بين المساعدات الغذائية والمستلزمات الدوائية ومستلزمات الإعاشة.