"أرض الفيروز".. تطوير الشبكات والمرافق بمحافظة شمال سيناء

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا عن تطوير الشبكات والمرافق بمحافظة شمال سيناء "أرض الفيروز".

تطوير الشبكات والمرافق:

87.8% نسبة تغطية مياه الشرب الإجمالية بالمحافظة عام 2021 – 2022.

7.2 ألف كم أطوال الطرق المرصوفة بالمحافظة عام 2019 – 2020.

814.4 مليون كيلو وات في الساعة إجمالي كمية الكهرباء المستخدمة للصناعة في عام 2021.

39 كوبري عدد الكباري التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق.

52.3 ألف مشترك عدد مشتركي الهاتف الثابت بالمحافظة عام 2021.

120 مليون جنيه تكلفة تنفيذ توسعات صرف صحي شمال سيناء ومحطة المعالجة "العريش" لتوصيل خدمة الصرف الصحي لـ 150 ألف مستفيد.