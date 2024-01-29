الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تقديم المساعدات والدعم للمواطنين".. تعرف على أكبر قافلة تنموية أطلقتها وزارة التضامن

قافلة تنموية بالوعي
قافلة تنموية بالوعي

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا عن أكبر قافلة تنموية "بالوعي مصر بتتغير للأفضل".

معلومات عن أكبر قافلة تنموية:

أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم المساعدات والدعم للمواطنين.

يتم تنظيم فعاليات متعددة للأطفال وتقديم التوعية اللازمة حول تأسيس الكيان الأسري المتماسك.

يتم تقديم خدمات طبية متنوعة شملت تخصصات الباطنة والأطفال والجلدية.

يتم توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ونشر التوعية الصحية.

يتم تلقي طلبات الراغبين في الحصول على فرص عمل أو قروض لبدء مشروعاتهم الخاصة.

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