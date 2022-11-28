الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وكيل معمل المناخ الزراعي يفوز بجائزة مؤسسة شومان في الزراعة بدون تربة

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو السعود محمد
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قالت وزارة الزراعة في بيان لها، إن الدكتور محمد أبو السعود محمد وكيل الإرشاد والتدريب بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي مركز البحوث الزراعية عن حقل العلوم التكنولوجية والزراعية مناصفة عن موضوع "نظريات وتطبيقات في الزراعة بدون تربة". 

 وأوضحت أن البحوث المتميزة للباحث في مجال الزراعة بدون تربة، تناولت عدة مجالات ومنها بحوث الزراعة بدون تربة البيئية و تطبيقات الزراعة بدون تربة سواء في زراعة أسطح المدن ودورها في الأمن الغذائي أو على مستوى النظم التجارية للزراعة بدون تربة وإرتباطها بكفاءة إستخدام وحدة المياه والطاقة في الإنتاج الزراعي علاوة على الزراعة بدون تربة الذكية والزراعة الرأسية المكثفة وسوف يقام حفل تسليم الجوائز في الأردن يوم الأحد 11 ديسمبر 2022. 

وتم إعلان أسماء الفائزين بجوائز مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في دورتها الـ 40 للعام 2022، وفاز بالجائزة هذا العام 17 باحثا من مختلف الجنسيات العربية من ضمنهم 3 باحثين مصريين.

وتعتبر جوائز مؤسسة عبدالحميد شومان للباحثين العرب من أحد أبرز الجوائز على مستوى الباحثين العرب، وهي أول جائزة عربية تعني بالبحث العلمي وتهدف إلى الإحتفاء ودعم الباحثين العرب في المجالات المختلفة. 

وقد أعلنت في العام الحالي في 6 مجالات مختلفة تتناول العلوم الطبية والصحية  ومجال علوم الهندسية والعلوم التكنواوجية والزراعية بالإضافة إلى مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية والتربوية ومجال العلوم الأساسية ومجال العلوم الإدارية والإقتصادية وذلك في 12 موضوعا مختلفا.


ويذكر أن الدكتور  محمد أبوالسعود محمد نشر العديد من البحوث تجاوزت 60 بحثا علميا في النشرات العلمية الدولية والمحلية بالإضافة إلى النشرات الفنية في مجال الزراعة بدون تربة وقد حصل على العديد من الدورات التدريبية في النرويج واليونان والصين وهولندا وإيطاليا. كما تضمنت سيرته الذاتية تنظيم وعقد أكثر من 400 دورة تدريبية خلال عمله كوكيل للإرشاد والتدريب بالمعمل. وهو يعد واحد من أبرز الباحثين المصريين في مجال الزراعة بدون تربة وتضاف تلك الجائزة إلى مسيرته العلمية المتميزة. ويعتبر الفوز بجائزة مؤسسة عبدالحميد شومان للباحثين العرب المتميزة هو فوز لمركز البحوث الزراعية بكامله تضاف إلى رصيد إنجازاته وما يتم تحقيقه على أيدي علماؤه المتميزين.

-ابوالسعود يفوز بجائزه مؤسسة شومان للباحثين العرب بدون

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