الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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استشارى تكنولوجيا يتحدث عن ارتفاع صادرات مصر الرقمية لـ6.2 مليار دولار (فيديو)

صادرات
صادرات

تحدث المهندس روماني رزق الله، استشاري تكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع صادرات مصر الرقمية لـ6.2 مليار دولار في 2023، قائلًا: إن القيادة السياسية دائمًا ما تتحدث عن المشكلة الاقتصادية، وجزء من حلها في تقديري هو تصدير الطاقة البشرية، لأنها قادرة في أقرب وقت على تقديم عائد.

وأضاف رزق الله، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي نوع من صناعة التكنولوجيا، وطاقتها هي المورد البشري الذي يمكن أن يدر على الدولة دخل، هذا هو فقه الأولويات.

 

مصر تستطيع أن يدر إليها دخل يتخطى الـ100 مليار دولار

وأوضح استشاري تكنولوجيا المعلومات، أن مصر تستطيع أن يدر إليها دخل يتخطى الـ100 مليار دولار من صناعة التكنولوجيا، وذلك من خلال العمل داخل منظومة استراتيجية وليس في جذر منعزلة، ولا بد على الدولة من عمل دوافع للشباب.

وأشار استشاري تكنولوجيا المعلومات، إلى أن التكنولوجيا أصبحت تدخل في كل شيء، لذلك لا بد من تدريب الشباب بطريقة متسارعة على التكنولوجيا، وجعلها في أولوياتهم من خلال استراتيجية واضحة.

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