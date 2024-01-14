الأحد 14 يناير 2024
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مصر

وزير الاتصالات: ارتفاع صادرات مصر الرقمية إلى 6.2 مليار جنيه خلال 2023

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن صادرات مصر الرقمية ارتفعت من 4.9 مليار دولار إلى 6.2 مليار دولار خلال عام واحد بنسبة نمو 26%.

6.2 مليار دولار صادرات مصر  الرقمية  خلال عام واحد بنسبة نمو 26%

وأشار الوزير إلى أن نمو الصادرات التكنولوجية بقطاع التعهيد بأكثر من 54% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، بزيادة قدرها نحو مليار دولار حيث كان يتم التصدير بقيمة 2.7 مليار دولار  حتى وصل إلى 3.7 مليار دولار سنويا، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تمثل انعكاس لقدرة الشباب والقطاع على جذب شركات عالمية.

وقال الوزير خلال تفقده للمنطقة التكنولوجية بأسيوط، إنه قام بزيارة لمجموعة من الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات ومختلف أطياف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تصدر خدمات رقمية من مصر إلى خارجها عبر محافظة أسيوط.

وأشار الوزير إلى أن إحدى الشركات الهندية لديها 700 متخصص في المحافظة وسط تقدم كبير للسوق الهندي في هذا المجال عالميا، وشركة سعودية تصدر برامج من مصر إلى خارجها، بالإضافة إلى باقة رائعة من الشركات المصرية التي تصدر خدمات في مجالات متنوعة من برمجيات، الدعم الفني، البرامج المدمجة.

وأكد الوزير أن كل أطياف القيمة موجودة في الشركات العاملة في المنطقة التكنولوجية بأسيوط، ما يبعث برسالة هامة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليس مقصورًا على القاهرة فقط، وإنما كل محافظات الجمهورية ضمنها محافظة أسيوط الواعدة العريقة والتي تتميز بالفرص الهائلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وزار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، اليوم الأحد، محافظة أسيوط والتي تشمل افتتاح مكتب بريد، وتفقد مدرسة we  للتكنولوجيا التطبيقية، وزيارة مجموعة من الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، وتفقد مركز إبداع الإلكترونيات.

عمرو طلعت وزير الاتصالات البرمجيات صادرات مصر الرقمية اسيوط

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