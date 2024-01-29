أيمن الرقب يستعرض مخاطر استمرار التصعيد العسكرى فى غزة (فيديو)

استعرض الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، مخاطر استمرار التصعيد العسكري في غزة، قائلًا: إن الحديث من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأردني على خشية التصعيد الذي يدفع باتجاه التهجير القسري للشعب الفلسطيني خطير جدًا في ظل عدم وجود آفاق سياسية بشكل كبير.

وأضاف الرقب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن استمرار الحرب على غزة وارتكاب الاحتلال للجرائم ضد الشعب الفلسطيني في غزة ينذر بشكل أو بآخر لأزمة كبيرة جدًا في القطاع بشكل خاص، والمنطقة بشكل عام، منوهًا بأن استمرار الصراع في غزة استمر يؤدي لانفجارات كبيرة في المنطقة نحن في غنى عنها.

الولايات المتحدة لم تضع حدًا لجرائم الاحتلال

أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هناك حراكا سياسيا جديا بين مصر والأردن لضرورة توقف الحرب على غزة بشكل سريع وفوري، لأن إطالة أمدها لن يخدم أي جهة، بل سيزيد من الضحايا ودمار الدولة، وبالتالي تبذل الجهود بشكل متواصل لحقن دماء الشعب الفلسطيني، والوصول لرؤية تفتح آفاقًا سياسية لحل الدولتين بدلًا من حالة الصراع التي لن يكون لها نهاية.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية رأت صناعة الكراهية بشكل كبير جدًا في المنطقة، لكنها لم تضع حدًا لجرائم الاحتلال، ولا بد أن تتحرك بشكل جدي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، لأن استمرار العدوان سيفتح صراعات تتسع في المنطقة.